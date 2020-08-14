МВД перекрыло многомиллиардный канал вывода денег из России

Сотрудники МВД перекрыли канал вывода нескольких миллиардов рублей из России, задержаны участники преступной группы. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Спецоперация проводилась в Москве, Крыму, Краснодарском крае, Волгоградской и Тульской областях. Других подробностей в МВД не раскрыли.

25 июня сообщалось, что МВД России объявило в розыск молдавского политика и мэра города Бельцы Ренато Усатого в рамках уголовного дела об организации преступного сообщества. Следствие считает его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах незаконно вывело из России через молдавский банк Moldindconbank более 500 миллиардов рублей. Организаторами схемы МВД называет беглого олигарха Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона, имеющих российские и молдавские паспорта.

5 августа 2019 года Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка по подозрению в выводе из России 37 миллиардов рублей. Следственный департамент МВД России предъявил олигарху обвинение в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыте в особо крупном размере. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

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