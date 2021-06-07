Задержанный ФСБ агент украинских спецслужб работал с IP-адресами в Рунете

Задержанный ФСБ России и выдворенный с территории Российской Федерации агент украинских спецслужб Алексей Семеняка оказался сотрудником организации RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник.

По данным издания, в этой компании он начал работать с 2016 года и занимает должность директора по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии.

RIPE NCC выполняет функции интернет-регистратора, она занимается распределением ресурса IP-адресов между локальными регистратурами в странах Европы и Ближнего Востока. Кроме того, подобная локальная регистратура действует и в Рунете.

До перехода в RIPE NCC Семеняка сотрудничал с Qrator Labs, а также с «Мегафоном» и «Яндексом».

Ранее ФСБ сообщила о задержании Семеняки. Российским силовикам удалось выяснить, что его работу координировали старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ Тимур Гасымов и заместитель начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ Игорь Черняк.

Сотрудники СБУ пытались дистанционно удалить с гаджетов агента нежелательную информацию о сотрудничестве, однако не смогли этого сделать из-за начавшейся операции ФСБ.

Украинцу запретили въезжать в Россию в течение 25 лет. По данным ЦОС, он покинул пределы страны 3 июня.