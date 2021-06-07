ФСБ показала видео задержания агента украинских спецслужб

Появились кадры задержания сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России агента украинских спецслужб Алексея Семеняки. Соответствующее видео публикует в своем Telegram-канале издание URA.RU.

В нем демонстрируется задержание мужчины, а также обыск в месте его пребывания на территории России. Кроме того, силовики зачитывают Семеняке решение о выдворении его из страны — по словам сотрудника ведомства, Алексей должен покинуть пределы Российской Федерации до 18 июня. На видеозаписи также можно увидеть прибытие украинца в аэропорт.

Ранее удалось установить, что его работу координировали старший оперуполномоченный по особо важным делам 2-го отдела 1-го Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ Тимур Гасымов и заместитель начальника 2-го отдела 1-го Управления ДКИБ СБУ Игорь Черняк.

Сотрудники СБУ пытались дистанционно удалить с гаджетов агента нежелательную информацию о сотрудничестве, однако не смогли это сделать из-за начавшейся операции ФСБ, передает URA.RU.

Украинцу запретили въезжать в Россию в течение 25 лет. По данным ЦОС, он покинул пределы страны 3 июня.