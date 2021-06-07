СБУ отвергла сведения о задержании своего агента в России

Служба безопасности Украины (СБУ) отвергла сведения ФСБ о задержании и выдворении своего агента Алексея Семеняки из России. Об этом пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Артема Дехтяренко.

По его словам, данные о разоблачении украинца являются фейком и «информационной спецоперацией» в рамках гибридной войны двух стран. «Служба безопасности Украины призывает СМИ скептически относиться к любой информации такого типа», — сказал Дехтяренко.

При этом он заверил, что СБУ обеспечивает нацбезопасность и ведет деятельность исключительно на территории своей страны, где регулярно раскрывает «агентов российских спецслужб». «Мы успешно справляемся», — считает пресс-секретарь.

О задержании Семенюка стало известно утром 7 июня. ФСБ заподозрила его в разведке в пользу Украины, выдворила из России на 25 лет, но подчеркнула, что нанести ущерба национальной безопасности мужчина не успел.

Позже сам украинец подтвердил информацию о своих связях с СБУ и пояснил, что этого факта никогда не скрывал. В России он занимал должность директора по внешним связям в IT-компании RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC).