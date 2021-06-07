СБУ заподозрила бывшего сотрудника Совета национальной безопасности в госизмене

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила бывшего сотрудника Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны в передаче иностранным спецслужбам секретной информации. Об этом сообщает портал Liga.net со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным силовиков, дело расследуется по статье о госизмене. Имя и должность чиновника не называются, однако, как утверждает источник издания, речь идет о «непубличном» лице, которое ранее работало в администрации экс-президента Петра Порошенко и попало под наблюдение спецслужб в 2016-2017 годах.

Отмечается, что неназванный сотрудник СНБО имел второй уровень допуска к государственной тайне, что позволяло ему работать с документами под грифом «секретно» и «совершенно секретно». В его сферу деятельности входил анализ экономической, внутриполитической информации, а также сотрудничества с Евросоюзом, Китаем и Россией.

Чиновнику может грозить до 15 лет лишения свободы. Суд поместил его под круглосуточный домашний арест, дело рассматривается в закрытом от общественности и прессы режиме. В пользу какого иностранного государства работал подозреваемый, также не сообщается.

Ранее Офис генерального прокурора Украины заочно предъявил заместителю командующего Черноморского флота России обвинение в подстрекательстве к государственной измене военных во время событий в Крыму в марте 2014 года. Его имя и должность не называются, однако, по данным из открытых источников, речь может идти о начальнике штаба флота, контр-адмирале Игоре Смоляке.