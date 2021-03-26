Украина обвинила российского адмирала в подстрекательстве к госизмене военных

Офис генерального прокурора Украины предъявил обвинение заместителю командующего Черноморского флота России обвинение в подстрекательстве к государственной измене украинских военных во время событий в Крыму в марте 2014 года. Его имя и фамилия не называется, сообщает ТАСС.

Отмечается, речь идет об офицере в звании контр-адмирала Военно-морского флота. Обвинение полагает, что он «открыто и дерзко подстрекал военнослужащих и руководящий состав штаба» на совершение государственной измены, обещая в обмен «мгновенное повышение зарплаты и карьерный рост», а также «угрожал оружием» не подчинившимся.

По данным из открытых источников, в настоящее время из трех заместителей командующего Черноморского флота РФ звание контр-адмирала имеет только начальник штаба флота Игорь Смоляк. Российская сторона пока никак не комментировала произошедший инцидент.

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Ранее государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении в государственной измене бывшему премьер-министру страны Николаю Азарову из-за участия в подписании договора о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму (Харьковские соглашения). Сам политик назвал эту ситуацию политической расправой.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.