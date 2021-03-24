Бывший премьер Украины назвал обвинения в госизмене политической расправой

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал обвинения в государственной измене, выдвинутые против него Киевом, политической расправой. Об этом сообщает РБК.

Азаров отметил, что стремление осудить его за подписание Харьковских соглашений является попыткой президента Украины Владимира Зеленского и ему подобных расправиться с политическим оппонентом, затруднить его возвращение на Украину и участие в политической жизни страны. По его словам, киевские власти «полностью провалились и упали в рейтингах», поэтому и используют подобные методы.

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Экс-премьер также подчеркнул, что из Украины «создается нацистская страна», которая должна противостоять России, а все, кто могут выступить против такого курса, зачищаются.

Ранее Государственное бюро расследований Украины заочно сообщило о подозрении в государственной измене бывшему премьер-министру страны из-за участия в подписании договора о продлении пребывания Черноморского флота России в Крыму (Харьковские соглашения). По версии следствия, действуя в сговоре с бывшим президентом Виктором Януковичем, Азаров обеспечил согласование договора, направленного «во вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и экономической безопасности Украины» под предлогом получения для страны скидки на газ.

«Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года» были подписаны в 2010 году. В рамках этих документов размещение флота в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на снижение цены на российский газ на 30 процентов, но не более чем на 100 долларов за каждую тысячу кубометров.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.