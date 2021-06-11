Украинские народовольцы создали подпольный горсовет и агитировали за восстание

Украинские спецслужбы раскрыли ячейку активистов, которые создали в Гуляйполе подпольный городской совет и агитировали за восстание в Запорожской области. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным силовиков, члены движения называли себя народовольцами, агитировали среди местных жителей за непризнание украинской власти и рекрутировали население в силовые группы для захвата государственных учреждений. «Для легализации полномочий было проведено собрание, на котором выбрали "мэра" и "депутатов" фейкового органа местного самоуправления», — говорится в сообщении.

Спецслужбы не раскрыли сведения о численности ячейки и ее политической программе. У задержанных были изъяты протоколы собраний, компьютеры и смартфоны. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, в месте встреч активистов работает следственная группа.

Ранее бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко призвал вернуть Крым в состав Украины с помощью восстания. Для этого он предложил сформировать на полуострове народные движения, которые бы агитировали не подчиняться российским законам и саботировать решения властей.