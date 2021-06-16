В аэропорту Казани начали проверку из-за покурившего кальян Моргенштерна

В аэропорту Казани начали проверку из-за покурившего там кальян рэпера Моргенштерна. Об этом сообщает телеканал «Москва 24».

В пресс-службе аэропорта заявили, что инцидент произошел в помещении, которое отдается под аренду. Там пообещали разобраться в ситуации.

До этого музыкант выложил в Instagram ролик, в котором он курит кальян. «Да, кальян курю, в бизнес-зале, в аэропорту. Казань, удивляешь с каждым днем», — сказал он.

3 июня Зюзинский районный суд Москвы признал Моргенштерна виновным в пропаганде наркотиков в клипах «Розовое вино-2» и Family. Ему назначили штраф в размере 100 тысяч рублей. Музыкант не признал вину. Комментируя приговор, исполнитель напомнил, что четыре года назад он сжег 100 тысяч рублей ради популярности. «Спустя четыре года я снова сжег 100 тысяч рублей, и теперь об этом знает вся страна», — говорил он. 14 июня рэпер обжаловал штраф. По его словам, обжалование административного наказания связано не с суммой штрафа, а с фактическим отсутствием судебного разбирательства по этому делу в суде.