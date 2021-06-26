Захарова оценила рейтинг самых влиятельных украинок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила новость о признании журналом «Фокус» временно поверенной в делах США в Киеве Кристины Квин самой влиятельной женщиной Украины. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По словам российского дипломата, это решение являются следствием политического переворота, который произошел в стране в 2014 году, а также «торговли национальными интересами». В эту же категорию Захарова отнесла памятники коллаборационистам и участникам Холокоста, а также языковые квоты и гражданское противостояние в стране.

Украинский журнал «Фокус» поместил Кристину Квин в топ рейтинга самых влиятельных украинок 2021 года в конце июня. Дипломат опередила по популярности супругу президента Елену Зеленскую и генерального прокурора Ирину Венедиктову.

Четвертое место в списке заняла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, пятое место — иностранный дипломат, посол Великобритании Мелинда Симмонс. В первую десятку рейтинга также попала украинская певица Екатерина Павленко, которая представляла страну на Евровидении вместе с группой Go-А и депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.