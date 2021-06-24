Посол США возглавила топ самых влиятельных женщин Украины

Посол США на Украине Кристина Квин возглавила рейтинг самых влиятельных женщин республики по версии журнала «Фокус», опередив супругу президента Елену Зеленскую и генерального прокурора Ирину Венедиктову. Об этом пишет издание «Страна.ua» со ссылкой на печатную версию материала.

Претендентки на включение в топ отбирались экспертами по пяти критериям: способность самостоятельно принимать ключевые для страны или своей сферы решения, влияние на общественное мнение, деловое влияние, личная популярность и интернет-рейтинг. Кроме того при подборке учитывалось мнение пользователей из опроса на сайте издания.

Отмечается, что четвертое место в списке заняла лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, пятое место также заняла иностранный дипломат — посол Великобритании Мелинда Симмонс. В первую десятку рейтинга также попала украинская певица Екатерина Павленко, которая представляла страну на Евровидении вместе с группой Go-А и депутат от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

Ранее Квин сообщала о намерении США подумать об увеличении числа своих военных, дислоцированных на территории Украины на постоянной основе. Сейчас их количество не превышает 160. Дипломат также пообещала внимательно следить за тем за развитием событий в Донбассе и поддерживать Киев по связанным вопросам.