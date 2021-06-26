Захарова назвала причину выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала невыполнение Украиной Минских соглашений причиной выдачи российских паспортов жителям Донбасса по упрощенной процедуре. Ее цитирует ТАСС.

Политику Москвы в этом вопросе дипломат сочла гуманитарным жестом, поводом для которого стала экономическая и транспортная блокада региона Киевом. Она подчеркнула, что, согласно взятым украинской стороной обязательствам, изоляция самопровозглашенных республик должна быть прекращена. «Из-за того что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в своих правах», — сказала Захарова.

Она также отметила, что эта мера стала вынужденным шагом, соответствующим тем не менее сложившейся международной практике. Сама Украина, по словам дипломата, прибегает к таким мерам в отношении жителей Приднестровья, «у которых имеется около 120 тысяч украинских паспортов».

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«Вызывает глубокое сожаление, что президент Украины (Владимир Зеленский — прим. "Ленты.ру") считает своих граждан, проживающих в условиях блокады на востоке страны и вынужденных приобретать гражданство России, хуже тех украинцев, которым разрешено получать гражданство других стран», — заключила представитель МИД.

Ранее Зеленский назвал выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных республик в Донбассе нарушением Россией Минских соглашений и пообещал поднять этот вопрос на встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что такие меры никогда не обсуждались с Киевом и не нашли отражения в договоренностях двух сторон.

Путин подписал указ об упрощении выдачи жителям Донбасса российских паспортов 24 апреля 2019 года. Тогда глава государства отметил, что мера носит исключительно гуманитарный характер и не ставит целью создание проблем для украинских властей. По данным на май 2021 года, через упрощенную процедуру получения российского гражданства прошли 527 тысяч жителей неподконтрольных Киеву территорий.