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«Безумную стрельбу по населению» назвали единственной связью Киева и Донбасса

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Леонид Пасечник
Леонид Пасечник
Фото: glava-lnr.info

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник заверил, что вопреки заявлению президента Украины Владимира Зеленского, взаимоотношений Киева с Донбассом фактически не существует уже на протяжении семи лет. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, инициатива украинского лидера о разрыве коммуникаций с востоком страны лишена смысла, так как регион и так находится в экономической, энергетической, водной и продуктовой блокаде. «Все они сводятся лишь к безумной стрельбе по мирному населению Донбасса», — сказал Пасечник.

Ранее Зеленский назвал невозможность в течение длительного времени урегулировать конфликт в Донбассе условием для проведения всеукраинского референдума по разрыву всех связей с регионом. «Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должен принимать народ Украины», — пояснил глава государства.

Позже украинская оппозиция из-за этих слов обвинила президента в «некомпетентности и политической несостоятельности». Депутаты назвали такую инициативу «безответственной авантюрой» и пригрозили «расчленением страны», если этот план сработает.

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