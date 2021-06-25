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Кремль отреагировал на идею референдума на Украине о «стене» с Донбассом

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Евгения Новоженина / Reuters

В Кремле сожалеют, если Киев решил де-юре разорвать связи с Донбассом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя идею референдума на Украине о «стене» с Донбассом. Его реакцию приводит ТАСС в пятницу, 25 июня.

Все связи де-факто и так разорваны, отметил Песков. «Эти регионы отторгнуты украинским государством. Если речь идет о формализации этого процесса, этой ситуации и придания ей характера де-юре, понятно, здесь можем только выразить сожаление», — сказал он.

По его словам, если речь идет о других инициативах, то необходимо дождаться пояснений с украинской стороны.

Песков также добавил, что минские соглашения являются единственным возможным механизмом для урегулирования ситуации, однако из Киева исходят противоречивые сигналы на этот счет.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в Донбассе, на референдум вынесут вопрос о готовности разорвать все связи с регионом.

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