Опубликованы фрагменты секретных документов, в которых раскрывается задача британского эсминца Defender, прошедшего в водах около Крыма. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что документы, состоящие из распечаток электронных писем и презентации, принадлежали высокопоставленному чиновнику Минобороны Великобритании. Гражданин, пожелавший остаться неизвестным, обнаружил их за автобусной остановкой в графстве Кент и принес в редакцию.

В секретных материалах говорится, что проход британского эсминца осуществлялся в рамках операции Op Ditroite и должен был продемонстрировать поддержку Киеву в вопросе территориальной принадлежности Крыма.

В презентации также был представлен второй вариант маршрута, вдали от полуострова. Однако затем в Минобороны Великобритании сочли, что Россия может воспринять такой шаг, как страх и признание за ней вод Крыма.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.