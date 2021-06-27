Мир
 
Последние новости
Путин поручил провести вакцинацию иностранцев и трудовых мигрантов от COVID-19
Боец MMA стал чемпионом на голых кулаках и напал на возможного соперника
Россиянам назвали нормальное число заболеваний детей за год
Психолог рассказала о распространенных и опасных проблемах со сном
Диетолог назвала самые полезные летние ягоды
Пьяный россиянин поджег ночной клуб за отказ его впустить
В России назвали условие для изменения вакцины от коронавируса за неделю
Стало известно о критическом состоянии находящейся в коме певицы МакSим
Россиянка оказалась единственным пассажиром рейса из Турции
Новости партнеров
Прослушать новость

Опубликованы секретные документы о задаче британского эсминца у Крыма

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Опубликованы фрагменты секретных документов, в которых раскрывается задача британского эсминца Defender, прошедшего в водах около Крыма. Об этом сообщает «Би-би-си».

Отмечается, что документы, состоящие из распечаток электронных писем и презентации, принадлежали высокопоставленному чиновнику Минобороны Великобритании. Гражданин, пожелавший остаться неизвестным, обнаружил их за автобусной остановкой в графстве Кент и принес в редакцию.

В секретных материалах говорится, что проход британского эсминца осуществлялся в рамках операции Op Ditroite и должен был продемонстрировать поддержку Киеву в вопросе территориальной принадлежности Крыма.

В презентации также был представлен второй вариант маршрута, вдали от полуострова. Однако затем в Минобороны Великобритании сочли, что Россия может воспринять такой шаг, как страх и признание за ней вод Крыма.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра проник вглубь территориальных вод недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот изменил курс.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Classified Ministry of Defence documents found at bus stop
На подошедшем к Крыму британском эсминце обнаружился еще один журналист
Спутник Sentinel-2 заснял нарушение британским Defender российской границы