На подошедшем к Крыму британском эсминце обнаружился еще один журналист

Еще один журналист обнаружился на борту эсминца Defender во время его прохода в водах около Крыма. Им оказался репортер Daily Mail Марк Никол (Mark Nicol), он рассказал подробности инцидента с британским судном в Черном море.

Репортер указал, что российские самолеты и беспилотники окружили эсминец после того, как он вошел в спорные территориальные воды Черного моря. По его словам, с левого борта к судну также приближались два российских военных корабля. Таким образом, Россия пыталась изменить курс британского судна.

Нихол подтвердил, что российская сторона предупредила экипаж о намерении открыть стрельбу, если эсминец не изменит курс. После этого, по данным репортера, российские военные совершили несколько предупредительных выстрелов. Журналист предположил, что их целью был эсминец, но судно находилось вне зоны досягаемости. Команда Defender предварительно надела бронежилеты, опасаясь попадания снарядов по судну.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в Черном море и на три километра вошел в территориальные воды недалеко от крымского мыса Фиолент. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик сбросил бомбы по курсу движения эсминца, после чего тот оставил российские воды.

После этого стало известно о заявлении Министерства обороны Великобритании, в котором говорилось, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины. В ведомстве также отрицали факт предупредительной стрельбы от российской стороны. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби поддержал версию британских властей. В Кремле произошедшее назвали провокацией.

На борту вместе с репортером Daily Mail находился журналист «Би-би-си» Джонатан Бил. Он рассказал свою версию событий, противоречащую позиции британских властей. По его словам, экипаж корабля слышал предупредительные выстрелы России.