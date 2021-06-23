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Попавший на борт британского эсминца журналист описал инцидент в Черном море

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Фото: Royal Navy / Wikipedia

На борту британского эсминца HMS Defender в момент инцидента в Черном море находился корреспондент службы «Би-би-си», он изложил свою версию событий в материале, опубликованном изданием.

«Министерство обороны Великобритании заявило, что предупредительных выстрелов [в сторону эсминца] не было. Однако корреспондент "Би-би-си" на борту корабля сообщил, что он подвергся преследованиям со стороны российских военных», — говорится в публикации. При этом издание отмечает, что корреспондента пригласили на борт Defender до того, как произошел инцидент.

«HMS Defender собирался проплыть в пределах 12 миль (19 километров) от территориальных вод Крыма. Капитан судна настаивал, что ему нужен только безопасный проход по международно признанному судоходному пути», — сообщил британский журналист службы «Би-би-си» Джонатан Бил (Jonathan Beale).

По словам корреспондента, с палубы боевого британского корабля можно было услышать авиационный шум. Бил заявил, что более 20 самолетов находились в небе над британским судном, а два российских катера береговой охраны пытались заставить Defender изменить курс и следили за эсминцем, находясь порой всего в 100 метрах от него. Также он рассказал, что слышал «враждебные предупреждения» по радио.

«По радио раздавались все более враждебные предупреждения, в том числе одно, в котором говорилось: "Если вы не измените курс, я буду стрелять". Мы слышали выстрелы на расстоянии, но, думается, что они находились за пределами дальности поражения», — заявил Бил.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. Также в ведомстве опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.

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