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Появилось видео инцидента с нарушившим границу России британским эсминцем

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Министерство обороны России

Пролетевшие над нарушившим российскую границу британским эсминцем Defender самолет и беспилотник запечатлели этот момент на видео. Соответствующие кадры предоставили «Ленте.ру» в Минобороны России.

На записи видно, как российский Су-24М приблизился к плывущему судну.

Ранее военное ведомство вручило ноту военному атташе Великобритании из-за инцидента с британским эсминцем Defender. Представители министерства заявили, что действия судна расценивают как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982-го.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 мск и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно имеющимся у российских военных данным, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

В Великобритании на инцидент отреагировали заявлением о том, что Defender не пересекал границу намеренно, а лишь совершал «мирный проход в территориальных водах Украины». Представители министерства обороны также заверили, что никаких предупредительных выстрелов не было.

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