Кремль назвал провокацией инцидент с британским эсминцем у Крыма

Кремль считает инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил границы России у Крыма, сознательной провокацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС в четверг, 24 июня.

«Это сознательно подготовленная провокация, такие действия недопустимы и не соответствуют международному праву», — сказал Песков.

По его словам, Москва обеспокоена из-за маневров британского корабля. Он добавил, что российские пограничники будут и дальше защищать российские границы в соответствии с законом.

Комментируя заявление МИД России о возможном жестоком ответе в случае повторения ситуации, пресс-секретарь отметил, что «нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ Российской Федерации».

Ранее в четверг замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил о неприкосновенности территориальной целостности РФ. По его словам, если коллеги не понимают, что такое границы России, «мы можем бомбить».

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, британский эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

Между тем в Великобритании заявили, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины.