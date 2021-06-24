Россия
 
Последние новости
Инцидент с британским эсминцем в Черном море назвали частью стратегии НАТО
Эксперты раскрыли черты характера владельцев машин разных марок
Раскрыты секреты спасения от жары москвичей до революции и при советской власти 
В России нашли способ снизить цены на металл
Россияне накрыли пакетом умершего на пляже человека и продолжили отдыхать
Женщина нашла 95-летнее письмо в бутылке и выполнила просьбу отправителя
Попова заявила о новой угрозе в условиях COVID-19
Первые сведения о коронавирусе исчезли
Спутник Sentinel-2 заснял нарушение британским Defender российской границы
Новости партнеров
Прослушать новость

Кремль назвал провокацией инцидент с британским эсминцем у Крыма

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Кремль считает инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил границы России у Крыма, сознательной провокацией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его комментарий приводит ТАСС в четверг, 24 июня.

«Это сознательно подготовленная провокация, такие действия недопустимы и не соответствуют международному праву», — сказал Песков.

По его словам, Москва обеспокоена из-за маневров британского корабля. Он добавил, что российские пограничники будут и дальше защищать российские границы в соответствии с законом.

Комментируя заявление МИД России о возможном жестоком ответе в случае повторения ситуации, пресс-секретарь отметил, что «нельзя исключать никаких опций в плане законной защиты границ Российской Федерации».

Ранее в четверг замглавы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков заявил о неприкосновенности территориальной целостности РФ. По его словам, если коллеги не понимают, что такое границы России, «мы можем бомбить».

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, британский эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

Между тем в Великобритании заявили, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Главком ВМФ России прокомментировал инцидент с британским эсминцем
МИД России заявит послу Великобритании жесткий демарш из-за ситуации с эсминцем
Спутник Sentinel-2 заснял нарушение британским Defender российской границы