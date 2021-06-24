МИД России заявит послу Великобритании жесткий демарш из-за ситуации с эсминцем

Министерство иностранных дел России заявит британскому послу жесткий демарш из-за инцидента с эсминцем Defender в Черном море. Об этом сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, ее слова передает РИА Новости.

Дипломат рассказала, что посол Великобритании будет вызвана в ведомство 24 июня, сообщает ТАСС. Отмечается, что в МИД назвали позицию Лондона по ситуации с эсминцем «враньем в лицо». «Россия дала понять, что нужно спрашивать разрешение, прежде чем заходить на нашу территорию», — заключили в ведомстве.

Ранее Москва осудила действия британской стороны в ситуации с кораблем. Замглавы МИД Сергей Рябков отметил, что российская сторона возмущена позицией Великобритании. «Если коллеги не понимают, что такое границы России, мы можем бомбить», — подчеркнул он.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. По данным российских военных, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

Министерство обороны Великобритании заявило, что эсминец совершил мирный проход в территориальных водах Украины в соответствии с международным правом. Также в ведомстве опровергли информацию о том, что российской стороной были произведены предупредительные выстрелы.