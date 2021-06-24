BBC Британии опубликовало видео с борта нарушившего границу России эсминца HMS Defender в Черном море. Запись разместил BBC News.

В начале капитан эсминца рассказывает о предстоящем маршруте, который будет проходить через территориальные воды России.

На кадрах запечатлена работа кораблей российской Береговой охраны, а также слышны предупреждения об открытии огня в случае сохранения британским судном своего курса. Кроме того, после предупреждений слышны выстрелы и запечатлен проход фронтового бомбардировщика Су-24М.

Ранее вице-премьер крымского правительства, постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов призвал внести Великобританию в список недружественных стран после инцидента с британским эсминцем в Черном море.

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 мск и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно имеющимся у российских военных данным, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

В Великобритании в ответ заявили, что Defender не пересекал границу намеренно, а лишь совершал «мирный проход в территориальных водах Украины». Представители министерства обороны также заверили, что никаких предупредительных выстрелов не было.