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Российский посол оценил действия британского эсминца в Черном море

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Фото: Yoruk Isik / Reuters

Британский эсминец Defender вторгся в российские территориальные воды и не реагировал на предупреждения, заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью Channel 4. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, это явное нарушение соглашения 1986 года о предотвращении инцидентов на море. Данное соглашение предполагает, что вы должны отвечать на требования», — сказал посол.

Дипломат напомнил, что ранее начальники генштабов вооруженных сил двух стран подписали протокол, который устанавливает условия урегулирования ситуаций, аналогичных произошедшей.

«У меня нет полной информации, но насколько я знаю, это [выстрелы] прозвучали в качестве предупреждения, потому что корабль не отвечал на предупреждения и какие-то меры требовалось предпринять», — добавил Келин.

Ранее в Великобритании заявили, что Defender не пересекал границу намеренно, а лишь совершал «мирный проход в территориальных водах Украины».

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 по московскому времени и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно имеющимся у российских военных данным, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.

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