Глава Крыма прокомментировал инцидент с британским эсминцем в Черном море

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал инцидент с эсминцем Defender в Черном море в среду, 23 июня. Он заявил об этом ТАСС.

По его словам, этот случай доказал, что Крым является крепостью.

«Правильно сделали, предупредительные очереди были. Дали понять, что Крым — это крепость. Рубежи России на замке находятся. (...) Понимаем, что Вооруженные силы и ФСБ России по Республике Крым — все готовы выполнить поставленные задачи», — сказал Аксенов.

Ранее в Великобритании заявили, что Defender не пересекал границу намеренно, а лишь совершал «мирный проход в территориальных водах Украины».

23 июня британский эсминец Defender пересек российскую границу в 11:52 по московскому времени и на три километра вошел в территориальные воды у мыса Фиолент. Согласно имеющимся у российских военных данным, эсминец предупредили о применении оружия в случае нарушения границы. Российский пограничный сторожевой корабль дважды выполнил предупредительную стрельбу, Су-24М провел предупредительное бомбометание по курсу движения эсминца. В 12:23 Defender покинул российские воды.