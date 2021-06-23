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В России обвинили Киев в провокациях на линии соприкосновения

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Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»

Полпред России в Контактной группе по Донбассу Борис Грызлов обвинил Украину в провокациях на линии соприкосновения. Об этом сообщает РИА Новости.

«В частности, Донецк рассказал о произошедшем 21 июня 2021 года обстреле, в результате которого первоначально погибли трое и был ранен один человек», — сказал Грызлов. По его словам, несмотря на договоренности и согласования по эвакуации пострадавших, был открыт огонь по медицинскому эвакуационному автомобилю, в результате чего погиб один военнослужащий и еще четверо были ранены.

Грызлов добавил, что аналогичный инцидент произошел 11 июня, за несколько дней до встречи президентов России и США в Женеве, когда украинскими военнослужащими специальных сил были расстреляны пять человек на блокпосте Луганска.

«На этом фоне особенно цинично выглядит тот факт, что в ходе заседания контактной группы украинские переговорщики отказались от согласования координационного механизма по обеспечению перемирия», — отметил Грызлов.

В середине июня Вооруженные силы Украины стянули бронетехнику и вооружение в жилые районы рядом с линией разграничения в Донбассе. 11 июня самопровозглашенная Луганская народная республика зафиксировала перемещение к линии соприкосновения десятков украинских танков Т-72Б и Т-64, а также самоходных артиллерийских установок «Гвоздика» и 2С3 «Акация».

Очередное обострение ситуации вокруг самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республике произошло в марте. Стороны конфликта обвинили друг друга в усилении обстрелов, перемещении военной техники в районе линии соприкосновения и проведении разведывательных действий.

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