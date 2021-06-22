Аксенов оценил вероятность введения запрета на прием туристов в Ялте

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил вероятность введения временного запрета на прием туристов в Ялте, предложенного представителем Роспотребнадзора. Его слова передает РИА Новости.

По словам Аксенова, подобное решение властей маловероятно. «Курортный сезон идет, люди путевки купили, кто-то квартиры снимает», — пояснил он. Глава Крыма отметил, что решение будет приниматься в зависимости от обстановки. «Пока такого решения нет», — заключил Аксенов.

18 июня в Ялте выпала месячная норма осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. В результате пострадали более 50 человек. Из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации на пляжах Крыма и Севастополя запретили купаться, а в Ялте временно закрыли все достопримечательности.