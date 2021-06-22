Россия
 
Последние новости
Лукашенко призвал немцев «встать на колени» перед белорусами
Лукашенко призвал разобраться с «обезумевшими» политиками стран Запада
В Москве загорелось здание МВД
Названа причина сбоя в работе метро Петербурга
В Москве задержали подозреваемых в продаже поддельных сертификатов о вакцинации
Футболист сборной России извинился за приведшую к голу ошибку в матче с Данией
Количество пострадавших от наводнения в Ялте увеличилось
VK Fest перенесли из-за коронавируса
Пассажиры застрявшего в тоннеле поезда рассказали об эвакуации
Новости партнеров
Прослушать новость

Аксенов оценил вероятность введения запрета на прием туристов в Ялте

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов оценил вероятность введения временного запрета на прием туристов в Ялте, предложенного представителем Роспотребнадзора. Его слова передает РИА Новости.

По словам Аксенова, подобное решение властей маловероятно. «Курортный сезон идет, люди путевки купили, кто-то квартиры снимает», — пояснил он. Глава Крыма отметил, что решение будет приниматься в зависимости от обстановки. «Пока такого решения нет», — заключил Аксенов.

18 июня в Ялте выпала месячная норма осадков. Из берегов вышла река Водопадная, затопившая часть города. В результате пострадали более 50 человек. Из-за ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации на пляжах Крыма и Севастополя запретили купаться, а в Ялте временно закрыли все достопримечательности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Подсчитана стоимость восстановления дорог Крыма после наводнения
Названы ограничения для туристов на российских курортах
Жители Ялты отказались покидать свои затопленные дома