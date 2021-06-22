Путешествия
 
Последние новости
В Кремле ответили на вопрос о дискриминации непривитых россиян
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
Президент Филиппин пригрозил населению тюрьмой за отказ от вакцинации
Председатель Рязанской гордумы назвала «праздником» день начала войны
Мужчина отправился в отпуск и умер на глазах жены и сына
Amazon уличили в постоянном уничтожении миллионов дорогих товаров
Украина обвинила Россию в желании сделать Черное море своим озером
Трамп предлагал высылать больных коронавирусом в тюрьму на Кубе
Павлюченко раскритиковал Губерниева и нарвался на ответ
Россия создаст атомную «Горгону»
Новости партнеров
Прослушать новость

Названы ограничения для туристов на российских курортах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виль Равилов / «Коммерсантъ»

Рост заболеваемости коронавирусом в России привел к решениям региональных властей о вводе дополнительных санитарных мер для путешественников. Об ограничениях для туристов в регионах России рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

В Москве, Санкт-Петербурге, на Алтае, в Красноярском крае, Нижегородской и Новгородской областях, на Сахалине и в Ялте будут запрещены массовые мероприятия, будет ограничена работа общепита, введут усиленный контроль за ношением масок. Наиболее трудным въезд для туристов сделали такие регионы, как Башкирия, Карелия, Калининградская и Ивановская области, а также курортный город Севастополь.

Так, в Севастополе с 16 июля туристы смогут забронировать номер в отеле города только при наличии сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.

Кроме того, в Карелии с 15 июля для заселения в любое жилье будет необходима справка о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не менее чем за 48 часов до приезда. Ограничения коснулись и уровня заполняемости зала в театрах и на концертах — он не должен превышать 75 процентов. На мероприятия в закрытых помещениях теперь смогут прийти не более 30 человек.

При этом в Калининградской области власти запретили гостиницам и отелям принимать организованные детские туристические группы из других регионов. Отмечается, что там также действует запрет на на проведение массовых мероприятий, в том числе сельских праздников, фестивалей уличной еды и ярмарок в помещениях.

Ранее эксперты назвали места для отдыха внутри России, которые пока не переполнены туристами. Согласно исследованию, самый дешевый уединенный отпуск можно провести в Николаевке в Крыму (2,2 тысячи рублей в сутки), а самый дорогой — в Листвянке на Байкале (4,5 тысячи рублей за ночь).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы места для спокойного отдыха без туристов внутри России
Забронировавший дом на море турист получил проживание на пустом участке земли
Названы самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян
Путешествия
Путешествия00:01 7 апреля

«В моей жизни появилась настоящая мечта»

Мужчина пересек пустыню Турции на осле после одного сна. Как это изменило его жизнь?
13:1618 июня

Россиянам дали советы по отдыху в Крыму

12:2918 июня

Россиянам назвали самое выгодное время для отпуска

11:2118 июня

Стало известно о возобновлении авиасообщения с Турцией в ближайшее время

Путешествия00:01 2 апреля

«Некоторые живут прямо на земле»

Свободные женщины, улыбчивые мужчины и бедные кварталы: чем россиянина удивила нетуристическая Азия
10:4318 июня

В Турции назвали возможные сроки возобновления авиасообщения с Россией

09:1218 июня

Россияне рассказали о любимой еде для перекусов в дороге

07:3118 июня

Россиянка перечислила самые популярные способы обмана туристов в Тунисе и Египте

Путешествия00:0229 марта

«Если вы их найдете, они вас убьют»

Как россиянин отправился на поиски настоящих дикарей в эквадорской Амазонии
05:1418 июня

В Госдуме нашли способ обезопасить курорты от коронавируса

05:3518 июня

Россиянин съездил в Крым и рассказал о доступности курорта «для простых людей»

04:3418 июня

Врач дал планирующим отпуск россиянам совет по вакцинации от COVID-19

Россия
В центре Гамалеи назвали минимальный срок сохранения иммунитета после «Спутника V»
«Все эти ужасы происходили вот здесь»
Что россияне помнят о Великой Отечественной войне спустя 80 лет с ее начала
Власти Подмосковья отметили рост экспорта медицинских товаров
«Я для тебя вальс станцую, только не умирай»
Маленькая Злата дала маме обещание, что сможет ходить. Ей нужна ваша помощь
Появились подробности смертельного нападения медведя на российских туристов
В Кремле заявили о неизбежной повторной вакцинации от коронавируса.
Кому нужно будет сделать еще одну прививку?
Жители Ялты отказались покидать свои затопленные дома
Все материалы
Мир
Названа единственная уступка Байдену от нового президента Ирана
Статья Путина о начале Великой Отечественной войны выйдет в газете Zeit
Россия считает Турцию своим союзником.
Почему Анкара продает оружие Украине?
Новый президент Ирана отказался от встречи с Байденом
«Мы к дедушке Джо!»
Тысячи нелегалов каждый день прорываются в США. Как Америка переживает острейший миграционный кризис?
Великобритания и Канада ввели санкции против Белоруссии
Джо Байден и Владимир ПутинВот и поговорили.
Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США?
Все материалы
Бывший СССР
Россия поддержит Белоруссию после ввода санкций «до критических обстоятельств»
Запад вводит жесткие санкции против Белоруссии.
Устоит ли режим Лукашенко на этот раз?
Посол в Минске допустил продление ареста россиянки Софии Сапеги
Партия Пашиняна выиграла выборы в Армении.
Но это не позволяет ему вновь стать премьер-министром
В Армении анонсировали размещение российских военных на границе с Азербайджаном
Своих побросали.
За что россияне попадали в белорусские тюрьмы и как на это реагировали в Москве
В Литве высмеяли сторонников традиционных ценностей
Все материалы
Экономика
Названо число забывших о пенсии россиян
Россияне начали скупать электромобили
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
«Билайн» разработал мобильное приложение для заботы о близких
«Третья волна: регионам нужна поддержка».
О том, как население ощущает себя во время пандемии
С Северного Кавказа рекомендовали не взыскивать долги
Белорусская экономика оказалась на грани катастрофы.
Почему Россия вынуждена спасать ее?
Все материалы
Силовые структуры
Владимир Зеленский«Украина была для них раем»
Воры в законе обещают убить Владимира Зеленского. Что стоит за их угрозами?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Ты в него шмальнул!»
Как сибирский поселок стал горячей точкой после случайного выстрела сотрудника ДПС в задержанного
«В ваших детях бесы».
Как россияне попадают в секты, теряют все и совершают страшные преступления
Все материалы
Наука и техника
Жертва давки на Ходынском поле«Ямы наполнялись людьми, толпа шла прямо по ним».
Как коронация Николая II обернулась крупнейшей давкой в истории России
Истинный РОСС.
Россия создает свою космическую станцию. Что о ней известно?
Все материалы
Спорт
Отстраненная на пять лет за допинг легкоатлетка из США отобралась на Олимпиаду
Партнерский материал
Такое страшное слово «ничья».
Сборной России в игре с Данией не нужна победа. И это пугает больше всего
Легкоатлеты на чемпионате мира заработают за счет России
Хосе Андраде
Партнерский материал
Черная жемчужина.
«Танцующему» футболисту аплодировал весь мир. Почему он умер в приюте для бездомных?
Широков оценил поведение Губерниева во время эфира с Бузовой
«Нам повезло, что есть VAR»
Помощь судей, супергол Миранчука и травма Фернандеса. Как Россия обыграла Финляндию
В Госдуме ответили на насмешку сборной Дании над российскими футболистами
Все материалы
Культура
Билли Айлиш извинилась перед азиатами за высмеивание акцента
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
Умерла 93-летняя звезда «Стар Трека»
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Максим Фадеев назвал игру сборной России по футболу «колхозным фарсом»
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Мужчина нашел в мусорном баке старинные картины
Все материалы
Интернет и СМИ
Бузова проанализировала тактику сборной России по футболу и назвала ее странной
В сети высмеяли бодибилдера-женоненавистника из Tinder
«Рай для мужчин, проклятье для женщин»
 
Жена Павла Воли рассказала о трате полутора миллионов рублей на него
В работе Google произошел сбой
Все материалы
Ценности
Женщина осталась без зубов из-за мечты о похудении и прославилась в сети
Дешевая одежда на детях принца Уильяма и Кейт Миддлтон вызвала споры в сети
«Еле спасли»
Женщины веками сжигают волосы краской ради красоты. Как они пытаются обмануть природу?
Украинка показала свой нос «до и после пластики» и разозлила подписчиков
«Лжец, припертый к стенке»
Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
Голливудский актер набрал десятки килограммов и удивил фанатов новой внешностью
Модель Victoria's Secret во время шоу Wild Things, Нью-Йорк, 2010 год«Сначала обнаженные снимки, а потом — паранджа»
Как дизайнеры и звезды оскорбляют миллионы людей и чем это опасно?
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей».
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы.
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Замкнутый и всегда одинокий».
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина сбросил 90 килограммов и пожалел
Акула-людоед целиком проглотила буревестника и попала на видео
«Они не знают, что делают»
Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
Женщина выгнала зятя из дома за срыв помолвки ее дочери
«Мыла посуду и еле сдерживала слезы»
История россиянки, переехавшей в Италию без знания языка
Лев устроил засаду на леопарда и попал на видео
Пицца-убийца и педофил с сэндвичами:
как реклама еды сводит людей с ума и заставляет браться за оружие
Все материалы
Peugeot представила новый 308 в кузове универсал
С юбилеем, Chevrolet Tahoe!
Отмечаем тридцатилетие несокрушимых американских крепостей на колесах
«Заряженную» Hyundai Elantra N раскрыли на официальных снимках
Видео: возвращаем Гелендеваген к внедорожным корням
Вспоминаем историю Mercedes G-Класса и рассуждаем о правильном Гелике
Представлен обновленный Dacia Duster
Посмотрите на Роллс-Ройсы из коллекции Neon Nights, которые прибыли в Россию
Это Dawn и Wraith в версии Black Badge
Появились изображения коляски для мотоцикла Aurus
Все материалы
Дом
Американский город уходит под землю:
почему в этом виноваты его жители?
«Как прежде уже не будет»
Россияне массово покидают квартиры ради жизни на природе. Как изменятся цены на дома?
Битое стекло, кусок асфальта и лужа воска:
как выглядят проекты самого странного скульптора мира
Больная фантазия.
Прозрачная церковь, бриллианты и летящий ангел: как выглядят самые необычные здания мира
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы