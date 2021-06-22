Названы ограничения для туристов на российских курортах

Рост заболеваемости коронавирусом в России привел к решениям региональных властей о вводе дополнительных санитарных мер для путешественников. Об ограничениях для туристов в регионах России рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте.

В Москве, Санкт-Петербурге, на Алтае, в Красноярском крае, Нижегородской и Новгородской областях, на Сахалине и в Ялте будут запрещены массовые мероприятия, будет ограничена работа общепита, введут усиленный контроль за ношением масок. Наиболее трудным въезд для туристов сделали такие регионы, как Башкирия, Карелия, Калининградская и Ивановская области, а также курортный город Севастополь.

Так, в Севастополе с 16 июля туристы смогут забронировать номер в отеле города только при наличии сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.

Кроме того, в Карелии с 15 июля для заселения в любое жилье будет необходима справка о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не менее чем за 48 часов до приезда. Ограничения коснулись и уровня заполняемости зала в театрах и на концертах — он не должен превышать 75 процентов. На мероприятия в закрытых помещениях теперь смогут прийти не более 30 человек.

При этом в Калининградской области власти запретили гостиницам и отелям принимать организованные детские туристические группы из других регионов. Отмечается, что там также действует запрет на на проведение массовых мероприятий, в том числе сельских праздников, фестивалей уличной еды и ярмарок в помещениях.

Ранее эксперты назвали места для отдыха внутри России, которые пока не переполнены туристами. Согласно исследованию, самый дешевый уединенный отпуск можно провести в Николаевке в Крыму (2,2 тысячи рублей в сутки), а самый дорогой — в Листвянке на Байкале (4,5 тысячи рублей за ночь).