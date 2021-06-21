Забронировавший дом на море турист получил проживание на пустом участке земли

Забронировавшие дом на море туристы-бойскауты были обмануты владельцами жилья, разместившими предложение на сайте сервиса аренды Airbnb в США. Об этом сообщает Fox News.

Руководитель группы скаутов Скотт Малки (Scott Mulkey) снял два дома на островах Флорида-Кис через Airbnb для двух отрядов. Приехав вместе с молодежью по назначенному адресу, он обнаружил, что в реальности жилье выглядело совершенно по-другому.

По словам мужчины, он ожидал увидеть новый дом на пляже, но вместо этого там был пустырь без почтового ящика. На видео руководитель группы бойскаутов показал, как в действительности выглядит «шикарный» дом на берегу моря — пустой участок земли полностью порос травой.

«Мы очень сожалеем, что путешественникам пришлось столкнуться с такой ситуацией, и мы полностью возместили их убытки. Подобные ситуации крайне редки, но когда это происходит, мы принимаем меры для защиты нашей платформы. Это предложение было удалено, мы проводим расследование инцидента», — заявил представитель Airbnb.

Также известно, что группе скаутов удалось снять несколько номеров в близлежащем отеле, поэтому поездка не была испорчена. Предполагалось, что в рамках путешествия члены разведывательных отрядов займутся подводным плаванием, рыбной ловлей и другими видами активного отдыха.

Ранее в январе российский турист, отдохнувший в Египте, рассказал о том, как сотрудники местного отеля пытались обмануть его. Автор поста уточнил, что заблаговременно забронировал номер в трехзвездочной гостинице Шарм-эль-Шейха по скидке. При заселении ему добавили в счет цену за городской налог и комиссию за бронирование.