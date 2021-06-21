Названы места для спокойного отдыха без туристов внутри России

Эксперты назвали места для спокойного отдыха внутри России, которые пока не переполнены отдыхающими. Об этом стало известно из исследования сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».

По данным специалистов, туристы, предпочитающие отдыхать изолированно и тихо, чаще всего выбирают пригородные поселки неподалеку от крупных городов. Так, отечественные путешественники бронируют жилье на одну-десять ночей и в среднем тратят на проживание от 2,3 и 4,5 тысячи рублей в сутки.

Согласно исследованию, самый дешевый уединенный отпуск можно провести в Николаевке (2,2 тысячи рублей в сутки), а самый дорогой — в Листвянке (4,5 тысячи рублей за ночь).

Кроме того, в список направлений без толп туристов попали крымские поселения Мисхор (3,7 тысячи рублей) и Морское (2,7 тысячи рублей), а также поселки в Краснодарском крае — Голубицкая (2,8 тысячи рублей), Кабардинка (2,8 тысячи рублей) и Джемете (3,3 тысячи рублей).

Вдобавок в топ-10 мест для тихого отдыха вошли Яровое на Алтае (2,7 тысячи рублей), Ильинский в Карелии (3,7 тысячи рублей) и Сосново в Ленинградской области (3,5 тысячи рублей).

Ранее в июне стали известны самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян. Топ-3 возглавили Ставропольский край, Республика Алтай и Краснодарский край.