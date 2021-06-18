Названы самые популярные направления внутреннего туризма среди россиян

Аналитики сервисов экосистемы Сбера ЮKassa и 2ГИС по итогам проведенного исследования назвали самые популярные направления внутреннего туризма к летнему сезону 2021 года среди россиян. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперты проанализировали данные ЮKassa об онлайн-платежах за период с 1 января по 31 мая 2021 и 2019 годов, а также обезличенные данные о поисковых запросах пользователей 2ГИС за 2019-2021 годы. В результате они составили топ регионов по доле гостей за май 2021 года, тройку самых популярных возглавили Республика Алтай (70 процентов), Ставропольский (61 процент) и Краснодарский (54 процента) края.

Примечательно, что в отдельных городах черноморского побережья доля гостей превысила средний показатель по краю. Например, в Сочи и Новороссийске она составила 67 и 69 процентов соответственно.

Кроме того, авторы исследования отметили увеличение за прошедшие пять месяцев 2021 года спроса на авиа- и железнодорожные билеты. По сравнению с 2019 год оборот онлайн-платежей вырос в 14 раз, а число покупок — в семь раз. При этом вдвое подорожал и средний чек — до 10 917 рублей, самый высокий его рост зафиксирован в Еврейской автономной области — 15 781 рубль.

Возросли в 1,7 раза и траты россиян на аренду автомобилей в онлайн-сервисах, число заказов уменьшилось при этом на 15 процентов, а средний чек вырос вдвое и составил 1875 рублей.

Ранее в июне сообщалось, что аэропорты Сочи и Крыма перестали выдерживать наплыв российских туристов. О нехватке мест на российском юге сообщили сразу в нескольких авиакомпаниях и аэропортах — при запросе слотов на внутренние рейсы аэропорт Сочи либо долго не отвечает, либо предлагает альтернативные варианты. Позже стало известно, что еще в одном российском регионе больше нет мест для туристов — на курортах Калининградской области почти закончились номера в отелях на июль.