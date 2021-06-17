Названы самые бюджетные направления России для отдыха в июле

Названы города России, купить путевки в которые в июле можно дешевле, чем в Сочи и Ялту. Об этом стало известно из опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».



Самым бюджетным направлением в середине лета стал Татарстан — менее чем за тысячу рублей в сутки можно забронировать номер в отеле и хостеле. На втором месте рейтинга расположился отдых в Москве стоимостью 1625 рублей за ночь. Замкнул тройку лидеров город Соль-Илецк — 1758 рублей в сутки.

Также отмечается, что в список вошли Новый Афон (1579 рублей), Ейск (1986 рублей), Ростов-на-Дону (2685 рублей), Морское (2211 рубль), Санкт-Петербург (2806 рублей), Нижний Новгород (2825 рублей) и Владивосток (1043 рубля).

Согласно статистике сервиса, российские туристы бронируют отдых в июле сроком от двух дней до двух недель и тратят на проживание от 550 рублей до 2,8 тысячи рублей в сутки.

Ранее в июне россиянам назвали самые бюджетные железнодорожные направления из Москвы и Санкт-Петербурга — стоимость билетов на них не превышает тысячи рублей. Самыми выгодными направлениями для москвичей оказались Ярославская, Калужская, Смоленская и Владимирская области — всего 11 регионов и 31 пункт назначения.