Россиянам назвали самые выгодные направления для путешествий на поездах

Россиянам назвали самые бюджетные железнодорожные направления из Москвы и Санкт-Петербурга в июне — стоимость билетов на них не превышает тысячи рублей. О том, куда дешевле всего поехать поездом в первый месяц лета, стало известно из данных аналитического центра сервиса поездок и путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Так, самыми выгодными направлениями для москвичей оказались Ярославская, Калужская, Смоленская и Владимирская области — всего 11 регионов и 31 пункт назначения. Дешевле всего отправиться на поезде можно в Переславль-Залесский — средняя стоимость билета составила 356 рублей. На втором месте Балабаново — билет до города можно приобрести за 449 рублей, на третьем Обнинск — 474 рубля. Замыкают пятерку лидеров Гагарин — от 503 рублей и Малоярославец — от 519 рублей.

Для жителей северной столицы наиболее бюджетными регионами для отдыха стали Новгородская область и республика Карелия — всего петербуржцам доступны 16 направлений до тысячи рублей. Самый дешевый билет можно приобрести в Малую Вишеру — примерно за 487 рублей, чуть дороже Чудово — от 572 рублей. Поездка в Лахденпохью обойдется туристам около 629 рублей, в Сортавалу — от 672 рублей.

Ранее в июне россиянин проехался в поезде на боковушке у туалета и остался в восторге — мужчина отправился из Москвы в Элисту в новом плацкартном вагоне. По его словам, в них над верхними полками предусмотрено больше свободного пространства, чтобы было удобно сидеть, а с двух сторон от спального места были специальные стенки, чтобы не съезжал матрас.