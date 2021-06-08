Россиянин проехался в поезде на боковушке у туалета и остался в восторге

Российский турист остался в восторге от трехдневной поездки на боковушке у туалета в российском поезде. Своими впечатлениями мужчина поделился в личном блоге на портале «Яндекс.Дзен».

Автор статьи отправился из Москвы в Элисту в новом плацкартном вагоне. По его словам, в них над верхними полками предусмотрено больше свободного пространства, чтобы было удобно сидеть, а с двух сторон от спального места были специальные стенки, чтобы не съезжал матрас.

Как рассказал мужчина, он намеренно не покупал билет на нижнюю полку, чтобы «не подсел чужой человек». За все время поездки он не столкнулся ни с одной из тех проблем, из-за которых путешественники обычно не любят боковушку в конце вагона. По его словам, за три дня не было ни очередей в туалет, ни неприятных запахов благодаря улучшенной системе вентиляции.

Единственный минус вагона, который назвал автор — это хлопающая дверь. Среди удобств мужчина также перечислил индивидуальный светильник у кровати и usb-разъем для зарядки телефона.

«В общем, мне было очень классно. И я подумал, что верхняя боковая в вагонах такой конфигурации меня больше не пугает», — сделал вывод блогер.

Ранее в апреле российский турист проехался на поезде в Германии и был неприятно удивлен грязи в уборной. По словам пассажира, унитазы в его вагоне были сломаны в течение всей поездки, и никто их не пытался починить.