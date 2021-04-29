Пассажирка сходила в туалет перед вылетом рейса и была выгнана из самолета

Сходившая в туалет без маски пассажирка обматерила бортпроводников, которые выгнали ее из самолета, и обвинила их в расизме. Видео и подробности инцидента публикует Daily Mail.

В четверг, 22 апреля, пассажирка рейса авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего по маршруту Денвер — Чикаго, решила сходить перед вылетом в туалет. Как уточняется, бортпроводники в отдельных случаях разрешают пользоваться уборной до отправления лайнера.

Женщина была на борту без маски, не надела ее и выйдя из туалета. Как сообщает издание, другой пассажир рейса пожаловался бортпроводникам на отсутствие средства индивидуальной защиты у попутчицы, отметив, что из-за этого чувствует себя некомфортно.

Члены экипажа приняли решение снять пассажирку с рейса, на что получили неоднозначную и эмоциональную реакцию, которую снял на видео один из очевидцев. Разозленная женщина громко обматерила бортпроводников и обвинила компанию в расизме. Она также требовала оформить ей возврат билета.