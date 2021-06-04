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РЖД представили новые вагоны для поездов дальнего следования

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Фото: пресс-служба РЖД

Пресс-служба РЖД представила вагоны нового модельного ряда для поездов дальнего следования. Фотографии опубликованы в Telegram-канале компании.

68 двухэтажных вагонов выйдут на маршруты уже этим летом. В каждом из них есть душ, диваны вместо полок и сейф для каждого пассажира. Кроме того, увеличены габариты купе второго этажа.

В двухвагонных сцепах предусмотрена специальная сервисная зона. Там могут быть установлены вендинговые аппараты и кофемашины или оборудовано багажное отделение для крупногабаритного багажа: велосипедов или горных лыж.

Всего в этом году в РЖД поступит 477 новых вагонов: 346 одноэтажных и 131 двухэтажный.

В конце мая сообщалось, что в РЖД нашли новый формат питания в поездах. Он позволит отказаться от вагонов-ресторанов и заменить их вагонами-бистро. Вместо того чтобы готовить блюда во время движения, в состав будут загружать стерильные контейнеры с готовыми блюдами. Затем их будут разогревать для подачи пассажирам.

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