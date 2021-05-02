Названы самые дорогие направления для путешествий поездом и самолетом

Сервис OneTwoTrip назвал города, в которые россияне купили самые дорогие авиа- и железнодорожные билеты в апреле текущего года. Соответствующий рейтинг публикует RT.

Так, самым дорогим в прошедшем месяце стал перелет из Москвы в Дубай бизнес-классом. Билет на самолет в одну сторону обошелся путешественнику в 800 тысяч рублей. На втором месте расположились билеты в Кейптаун и обратно бизнес-классом. Они стоили 530 тысяч рублей.

При этом билет в Дубай из Санкт-Петербурга обошелся дешевле, его цена составила 250 тысяч рублей.

Самым дорогим железнодорожным направлением стали Москва — Санкт-Петербург. Билеты на «Сапсан» обошлись пассажирам в 54 тысяч рублей. На втором месте расположился «Сапсан» в обратную сторону, билет на него стоил на четыре тысячи рублей дешевле.

На третьем месте по стоимости билетов на поезд оказались два места в мягком вагоне поезда Москва — Адлер. Два человека приобрели билеты в него за 33 тысячи рублей.

Ранее совладелец и председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев предрек неизбежный рост цен на авиабилеты к 2022 году. При этом, по его словам, летом 2021-го стоимость билетов может вернуться к уровню 2019-го.