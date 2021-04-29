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Совладелец Внуково предрек неизбежный рост цен на авиабилеты

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Фото: Pixabay

Совладелец и председатель совета директоров аэропорта Внуково Виталий Ванцев в беседе с РБК предрек неизбежный рост цен на авиабилеты к 2022 году. При этом летом 2021-го стоимость билетов может вернуться к уровню 2019-го.

Он пояснил, что в целом средний чек в 2020 году на одних и тех же направлениях значительно упал по сравнению с 2019 годом. По словам Ванцева, лизинговые платежи у авиакомпаний по иностранным воздушным судам номинированы в долларах, а курс рубля относительно доллара упал на 15-20 процентов. Также выросли затраты по керосину.

«Представляете, в какой непростой экономической ситуации находятся авиакомпании? Это очевидные вещи, есть законы экономики, с ними спорить абсолютно бессмысленно — либо нужно закрываться, либо повышать тарифы», — подчеркнул собеседник издания. Однако, по его словам, поднимать тарифы необходимо «грамотно и аккуратно», чтобы не потерять загрузку рейсов.

Ранее ведущий эксперт Центра экономики транспорта ВШЭ Андрей Крамаренко заявил, что цены на авиабилеты на юг России могут снизиться из-за избыточности предложений на рынке. В текущем году российские авиакомпании готовятся получить 90 самолетов, однако из-за закрытых границ летать им придется в основном на отечественные курорты.

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