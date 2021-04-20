Эксперт предсказал падение цен на авиабилеты на юг России

Цены на авиабилеты на юг России могут снизиться из-за избыточности предложений на рынке. В текущем году российские авиакомпании готовятся получить 90 самолетов, однако из-за закрытых границ летать им придется в основном на отечественные курорты. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на ведущего эксперта Центра экономики транспорта ВШЭ Андрея Крамаренко.

По его словам, перевозчики ожидают, что границы откроются, а благосостояние людей повысится, однако этого не происходит. В итоге самолеты выставляют на те рейсы, куда есть спор. В данном случае — на юг страны.

«Пассажирам может просто не хватить жилья на курортах. Авиаперевозчики не найдут своего пассажира. Не потому, что он не готов лететь, а потому, что ближе к лету выяснится, что ему негде жить», — уточнил эксперт, предсказав, что в таком случае цены на авиабилеты упадут.

Крамаренко добавил, что если Турцию не откроют для российских туристов, множество перевозчиков снова будут убыточными, а отечественные курорты попросту не смогут вместить всех желающих.

Ранее эксперты предупредили о том, что Турция может остаться закрытой для российских туристов на весь летний сезон. Многие турагентства обратили внимание на то, что авиакомпания S7 отменила все перелеты в Анталью и Стамбул вплоть до сентября, а соответствующие рейсы убрали из системы бронирования.