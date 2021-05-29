В РЖД нашли замену вагонам-ресторанам в поездах

Российские железные дороги (РЖД) нашли новый формат питания в поездах и заменят вагоны-рестораны, от которых ранее решили отказаться, вагонами-бистро. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Так, известно, что вместо того, чтобы готовить блюда на кухне во время движения, как это происходит сейчас, в состав будут загружаться стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными поварами в стационарных условиях. Далее блюдо будет разогреваться и сервироваться для подачи пассажиру.

«Это не фаст-фуд! Меню включает детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты», — указано в сообщении. В РЖД подчеркнули, что во всех поездах будут действовать единые стандарты и цены на питание.

При этом пассажиры смогут поесть как в зале вагона-бистро, так и на своем месте в вагоне.

26 мая глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания откажется от вагонов-ресторанов в большинстве составов и оставит их только в туристических и фирменных поездах. Он объяснил, что вагон-ресторан ассоциируется с чем-то дорогостоящим, поэтому его следует оставить только в определенных поездах — фирменных и туристических.