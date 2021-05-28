Россия
 
Последние новости
ЕС предложил Белоруссии миллиарды евро за смену власти
Ситуацию на Украине назвали позором для всей Европы
Авиакомпании Европы предупредили о задержке выдачи разрешения на полеты в Россию
Германия раскрыла свое мнение о соблюдении Договора по открытому небу
Неизвестный мужчина появился из шкафа на совещании с Аксеновым
Ивлеева встретилась с Галич вопреки их долгому конфликту
«Ахмат» наказал участников потасовки в игре с «Локомотивом»
Сто сотрудников ФСБ и Росгвардии провели спецоперацию против школьников
В США похвалили похожий на F-16 таинственный российский истребитель
Новости партнеров
Прослушать новость

Жириновский предложил создать в поездах вагоны-бани

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Казаков / «Коммерсантъ»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал идею Российских железных дорог отказаться от вагонов-ресторанов в поездах, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик назвал предполагаемую реформу зудом чиновников, которая «лишит граждан части романтизма, присущего поездам дальнего следования». Жириновский поддержал идею РЖД составлять разогреваемые наборы питания, но только при одновременном сохранении вагонов-ресторанов, призвав убрать руки прочь от них.

Вдобавок лидер ЛДПР предложил создать в поездах вагоны-бани, «чтобы поездка вообще была только в радость». Он призвал РЖД чаще интересоваться у пассажиров, что им нужно.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания откажется от вагонов-ресторанов в большинстве составов и оставит их только в туристических и фирменных поездах. Вместо них перевозчик планирует ввести различные наборы питания, которые можно разогреть в обычном вагоне.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Жириновский предложил обязать владельцев собак обследоваться у психиатра
Жириновский предложил создавать магазины для бедных в России
Россияне раскрыли главные проблемы питания в отечественных поездах