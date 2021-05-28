Жириновский предложил создать в поездах вагоны-бани

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал идею Российских железных дорог отказаться от вагонов-ресторанов в поездах, о чем он сообщил в своем Telegram-канале.

Политик назвал предполагаемую реформу зудом чиновников, которая «лишит граждан части романтизма, присущего поездам дальнего следования». Жириновский поддержал идею РЖД составлять разогреваемые наборы питания, но только при одновременном сохранении вагонов-ресторанов, призвав убрать руки прочь от них.

Вдобавок лидер ЛДПР предложил создать в поездах вагоны-бани, «чтобы поездка вообще была только в радость». Он призвал РЖД чаще интересоваться у пассажиров, что им нужно.

Ранее глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания откажется от вагонов-ресторанов в большинстве составов и оставит их только в туристических и фирменных поездах. Вместо них перевозчик планирует ввести различные наборы питания, которые можно разогреть в обычном вагоне.