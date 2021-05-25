Жириновский предложил обязать владельцев собак обследоваться у психиатра

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил обязать владельцев собак в России проходить обследование у психиатра. Об этом пишет URA.RU.

«Особые меры должны быть приняты в отношении собак опасных пород. Внешний вид ротвейлеров пугает людей. Это бойцовские породы. Здесь должна быть справка о психическом здоровье и состоянии будущего владельца», — заявил политик в эфире телеканала «ЛДПР-ТВ». Он призвал российские власти взять под особый контроль собак бойцовских пород в стране.

В августе 2019 года депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил запретить содержание собак бойцовских пород в городских квартирах. Вострецов заявил, что заводить такое животное можно только при наличии у его хозяина личного земельного участка, на котором большую собаку можно выгуливать.