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Жириновский предложил обязать владельцев собак обследоваться у психиатра

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил обязать владельцев собак в России проходить обследование у психиатра. Об этом пишет URA.RU.

«Особые меры должны быть приняты в отношении собак опасных пород. Внешний вид ротвейлеров пугает людей. Это бойцовские породы. Здесь должна быть справка о психическом здоровье и состоянии будущего владельца», — заявил политик в эфире телеканала «ЛДПР-ТВ». Он призвал российские власти взять под особый контроль собак бойцовских пород в стране.

В августе 2019 года депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил запретить содержание собак бойцовских пород в городских квартирах. Вострецов заявил, что заводить такое животное можно только при наличии у его хозяина личного земельного участка, на котором большую собаку можно выгуливать.

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