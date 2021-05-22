Жириновский уличил Германию в «животном сексизме»

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский назвал варварской практикой и животным сексизмом массовое уничтожение в Германии цыплят-самцов. Такое мнение политик выразил в своем Telegram-канале.

По мнению политика, это недопустимо. «Это в чистом виде издевательство над животным миром, ведь и эти цыплята могли вырасти и также использоваться в качестве питания, из них могли готовить цыплят табака», — отметил он.

Жириновский указал, что в России не могут отстреливать даже бродячих собак, в то время как в Германии уничтожают огромное количество фермерской птицы лишь из-за того, что она не несет яйца. Политик призвал повлиять на Германию через Всемирную торговую организацию, Евросоюз и другие гуманитарные организации и заставить отказаться от такой «варварской практики». «В современном мире нельзя проявлять вот такой животный сексизм», — заключил он.

В январе нынешнего года правительство Германии приняло законопроект, который запрещает фермерам умерщвление нежелательных суточных цыплят. Министерство сельского хозяйства, продовольствия и защиты потребителей уточняло, что ФРГ первой в мире вводит такое регулирование. Запрет вступит в силу с конца 2021 года.