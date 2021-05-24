Жириновский рассказал об ошибке Сталина в Великой Отечественной войне

Глава ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об ошибке советского лидера Иосифа Сталина во время Великой Отечественной войны. Об этом он заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, Сталину не стоило наставить на открытии союзниками по антигитлеровской коалиции Второго фронта. Жириновский отметил, что надо было требовать у США и Великобритании самолеты, танки, продовольствие и автомобили. Летом 1944 года советские войска уже стояли в Европе, СССР мог «раздолбать все в пух и прах», оккупировать территории, выйти к Ла-Маншу и поставить всех на колени, резюмировал политик.

Ранее Министерство обороны России обвинило Чехию в попытках уменьшить роль СССР при освобождении страны от нацистов в годы Второй мировой войны. Минобороны указало, что чешские власти в последние годы в угоду политической конъюнктуре демонтируют и заменяют скульптуры и экспонаты, убирают элементы с символикой, намеренно скрывают и размывают упоминания о решающей роли Красной Армии. В частности, на памятниках историческая надпись со словами благодарности в адрес погибших советских солдат заменяется на подпись: «жертвам войны».