Минобороны обвинило Чехию в попытках уменьшить роль СССР во Второй мировой войне

Министерство обороны России обвинило Чехию в попытках уменьшить роль СССР при освобождении страны от нацистов в годы Второй мировой войны. Об этом говорится в специальном разделе «…И Прага была спасена. Не вправе забыть, переписать, исказить» на сайте военного ведомства.

Минобороны указало, что чешские власти в последние годы в угоду политической конъюнктуре демонтируют и заменяют скульптуры и экспонаты, убирают элементы с символикой, намеренно скрывают и размывают упоминания о решающей роли Красной Армии. В частности, на памятниках историческая надпись со словами благодарности в адрес погибших советских солдат заменяется на подпись: «жертвам войны».

Кроме того, в Минобороны возмутились «реконструкцией» Национального музея в Праге, где «Зал Красной Армии» был заменен на «Зал Освобождения». Там в один ряд с советскими воинами были поставлены «румынские части, американцы и даже предатели-власовцы», советская символика — задрапирована, а заслугу в капитуляции немецкого гарнизона 8 мая 1945 года приписали Чешскому национальному совету.

На территории Чехии находится свыше 1,2 тысячи советских воинских могил, в них захоронено более 50 тысяч советских воинов, погибших при освобождении Чехословакии.

20 мая президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» заявил, что в последнее время на фоне усиления страны участились попытки оболгать и исказить историю Великой Отечественной войны, а также пересмотреть роль Красной Армии в победе над фашизмом. Российский лидер отметил, что на потомках уходящего «великого поколения» лежит большая ответственность за его наследие. «Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», — сказал президент, добавив, что все эти действия предпринимаются в целях сдерживания страны.

9 мая, выступая на параде Победы в Москве, Путин напомнил, что подвиг в борьбе с нацизмом совершил советский народ. «В самое трудное время войны, в решающих сражениях, определивших исход борьбы с фашизмом, наш народ был один, один на многотрудном, героическом и жертвенном пути», — подчеркнул он.