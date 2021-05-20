Путин указал на участившиеся попытки оболгать и исказить историю

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа» заявил, что в последнее время на фоне усиления страны участились попытки оболгать и исказить историю Великой Отечественной войны, а также пересмотреть роль Красной Армии в победе над фашизмом. Его слова передает ТАСС.

Российский лидер отметил, что на потомках уходящего «великого поколения» лежит большая ответственность за его наследие. «Особенно сейчас, когда мы все чаще сталкиваемся с попытками оболгать, извратить историю, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацизма, в освобождении народов Европы от коричневой чумы», — сказал президент, добавив, что все эти действия предпринимаются в целях сдерживания страны.

«Чем сильнее, самостоятельнее становилась Россия, чем последовательнее она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности, которые объединяют общество, а подчас и изолгать, извратить то, что дорого людям, на чем воспитываются и обретают характер, взгляды новые поколения наших граждан», — заметил Путин, обвинив «русофобов и нечистоплотных политиков» в попытках нанести удар по истории и продвижении идей пересмотра итогов Второй мировой войны.

В ходе выступления президент России также пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от страны. «Все от нас хотят что-то откусить, но они должны знать, что мы им выбьем зубы, чтобы они не могли кусаться», — сказал он.