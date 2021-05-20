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Путин заявил о промывке мозгов российской молодежи

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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, в том числе «промыть мозги» молодым россиянам. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 20 мая.

«У нас тоже молодым людям так промывают мозги, что они поклоняются тем, кто убивал их дедов и прадедов, этого нельзя допускать», — посетовал глава государства в ходе заседания Российского организационного комитета «Победа».

По его словам, все это делается с целью сдерживания России. Он подчеркнул, что с уходом поколения победителей возрастает ответственность за сохранение их наследия.

9 мая Путин заявил, что в мире вновь пытаются поставить на вооружение многое из идеологии нацизма, и предупредил недругов России о том, что страна будет твердо защищать свои интересы.

Ранее в ежегодном послании Федеральному собранию президент выразил удивление содержанием российских учебников истории, в которых, по его словам, искажены факты или не упомянуты важные исторические даты. После его слов Минпросвещения России провело проверку и выяснило, что 70 процентов учебных программ не в полной мере отражают события Великой Отечественной войны. Ведомство разработает новые учебники.

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