Путин задумался о запрете сравнивать цели СССР и гитлеровской Германии

Президент России Владимир Путин задумался об усилении законодательных мер, запрещающих сравнивать цели и действия СССР и гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 27 октября.

С такой идеей к главе государства обратилась глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская в ходе заседания президентского Совета по культуре и искусству. «Согласен с вашими предложениями. Нужно аккуратно, конечно, но сделать [это]», — сказал Путин.

Президент неоднократно заявлял о необходимости защищать правду об истории победы России в Великой Отечественной войне. По его словам, искажение истории военных лет недопустимо. Российский лидер несколько раз выступал автором статей, посвященных этому периоду истории.

Так, минувшим летом в материале для американского журнала The National Interest Путин объяснил решение Гитлера напасть на Советский Союз. По его словам, фюрер решился на этот шаг, поскольку был уверен в быстроте и успехе военной кампании.

Также в статье российский лидер пишет, что Адольф Гитлер в ноябре 1940 года предпринял последнюю попытку убедить руководство СССР присоединиться к союзу Третьего рейха, фашистской Италии и милитаристской Японии.