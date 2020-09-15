Хорватский журналист рассказал об ошибке Горбачева

Хорватский журналист Антун Роша рассказал об ошибке первого и единственного президента СССР Михаила Горбачева, когда тот подписал указ об урегулировании в отношении Германии и выводе оттуда советских войск, что позволило объединить ФРГ и ГДР. Свою статью он опубликовал в издании Advance.

В частности, речь идет о том, что при заключении договора между Германией и странами-победительницами Второй мировой войны США дали устное обещание о нерасширении НАТО на восток. Кроме того, ГДР обязывалась не размещать на своей территории иностранный военный контингент, а также не владеть ядерным, химическим и биологическим оружием.

Однако это обещание не было закреплено юридически, а осталось лишь «на словах». И уже спустя три года после заключения договора, в 1993 году, США приняли решение о расширении НАТО на восток. Представитель Вашингтона Роберт Зоэллик, который впоследствии участвовал в переговорах, заявил, что произошло недопонимание и никаких общений США не давали.

«"Дух" заверений нарушен, но в свое время Горбачеву стоило задуматься над тем, что однажды "духа" станет недостаточно, а вот документ, несомненно, помог бы», — написал хорватский журналист. По мнению Роша, в то время Горбачев не думал о возможном распаде СССР, в состав которого входили страны Прибалтики — нынешние члены НАТО.

Последствия решения Горбачева, считает Роша, сказывают на отношениях России и Запада и по сей день. По мнению журналиста, в случае вступления в альянс Украины или Грузии международная напряженность может перерасти в глубочайший кризис. А США в таком случае вновь открестятся от данных когда-то обещаний.

Ранее Горбачев назвал виновных в срыве перестройки и развале Советского Союза. По его словам, перестройка сорвалась из-за действий членов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП), а также тех, кто воспользовался событиями августовского путча 1991 года для развала СССР.