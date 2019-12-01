Горбачев призвал Россию и США не разрушать цивилизацию

Москва и Вашингтон должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала новой холодной войны, которая может перейти в горячую стадию и привести к разрушению всей цивилизации. Об этом в интервью CNN заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев.

По его словам, отказ от контроля за вооружениями станет большой ошибкой, потому что реальной целью таких действий должен был бы стать отказ от ядерного оружия.

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Горбачев признал, что сейчас до реализации этой цели очень далеко, потому что у Москвы и Вашингтона нет доверия. Бывший советский лидер заметил, что сейчас отношение двух стран хуже, чем были за все время после окончания холодной войны.

Ранее Горбачев в интервью немецкому изданию Spiegel рассказал, что не жалеет о решении начать перестройку, потому что не видит ему никакой альтернативы. Он указал, что все руководство страны понимало необходимость изменений даже с учетом рисков. По его мнению, в распаде СССР виновны в первую очередь организаторы августовского путча, которые воспользовались слабой позицией президента.

Также первый президент СССР призывал Россию и Запад отказаться от возведения стен, потому что такая тактика — это попытка изолировать себя от проблемы, а не решать ее.

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