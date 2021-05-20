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Путин пообещал «выбить зубы» желающим что-то откусить от России

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Президент Владимир Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от России. Об этом сообщает РИА Новости в четверг, 20 мая.

«Все от нас хотят что-то откусить, но они должны знать, что мы им выбьем зубы, чтобы они не могли кусаться», — сказал глава государства, выступая на заседании Российского оргкомитета «Победа» в режиме видеоконференции.

Он привел в пример разговоры ряда политиков о якобы несправедливо принадлежащих РФ сибирских богатствах. Путин заверил, что не оставит без ответа попытка посягнуть на территорию России.

Президент подчеркнул, что будет делать все, чтобы сохранить и усилить страну, добавив, что РФ располагает самыми современными силами ядерного сдерживания.

В ходе выступления российский лидер также рассказал об участившихся попытках оболгать и извратить историю Великой Отечественной войны, в том числе «промыть мозги» молодым россиянам. А «Причина одна — сдерживание России. Чем она сильнее, самостоятельнее становилась, чем последовательнее она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности», — объяснил он.

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