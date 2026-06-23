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20:15, 23 июня 2026Моя страна

Россиянам показали реальные «эмоциональные качели» из жизни тигров

На видео сняли реальные «эмоциональные качели» из жизни тигров на Дальнем Востоке
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Россиянам показали реальные «эмоциональные качели» из жизни тигров на Дальнем Востоке. Кадры с дикими полосатыми хищниками публикует дирекция заповедников «Земля леопарда» в своем Telegram.

На видео показали ночную съемку в месте, где чаще всего встречают тигров. В фотоловушку попали моменты, когда семейство прилегло на мягкой листве под скалой и спит, некоторые звери спокойно облизываются. В то же время вся эта «сонная идиллия» под мелодию, которая известна по мультсериалу «Смешарики», прерывается кадрами, где запечатлена морда одного из молодых тигров. Он активно обнюхивает фотоловушку и как бы пытается ее сломать.

Все это, как отмечается, было снято всего за один вечер в нацпарке. «Всем движет любопытство: диким животным интересно, что это за объект, чем пахнет и можно ли его съесть», — пояснили специалисты. Также они отметили, что чаще всего лесные камеры интересны детенышам или молодым особям.

Ранее еще одному полосатому «журналисту» подбросили новости и сенсации из жизни приморского леса. Тигр проверил «лесную ленту новостей» и попал в объектив камеры.

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